"نوبل" تتخلى عن دعوة السفير الروسي إلى حفل توزيع جوائزها

قالت مؤسسة "نوبل" إنها تخلت عن دعوة سفير روسيا إلى مراسم توزيع جوائز نوبل في كانون الأول/ديسمبر في ستوكهولم بعدما أثارت دعوته الجمعة موجة استنكار.

وأعلنت المؤسسة في بيان، السبت، أنها تختار "تكرار الاستثناء الذي لجأت إليه العام الماضي عن ممارساتها المعتادة"، وهو عدم دعوة سفراء روسيا وبيلاروس وإيران لحضور مراسم توزيع جوائز نوبل في ستوكهولم.

وفي العام 2022، قررت مؤسسة نوبل التي تنظم المراسم والمأدبة السنوية لجائزة نوبل في ستوكهولم، عدم دعوة سفيري روسيا وبيلاروس بسبب الحرب في أوكرانيا. واتخذت قراراً مماثلاً بالنسبة للسفير الإيراني جراء قمع موجة الاحتجاجات حينها.

لكن المؤسسة السويدية قالت الخميس إنها عادت إلى تقليدها السابق المتمثل في دعوة سفراء جميع الدول الممثلة في السويد، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة.

وأوضحت المؤسسة السبت أن القرار استند إلى اقتناعها "بأن من المهم والصحيح نشر القيم والرسائل التي تمثلها جائزة نوبل على أوسع نطاق ممكن"، لكنها أشارت إلى أن ردود الفعل القوية "حجبت تماما هذه الرسالة".

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو القرار عبر فيسبوك بأنه "انتصار للتعاطف البشري". وأضاف: "نشكر كل من طالبوا بإحقاق العدل".

وتقام مراسم التوزيع كل عام في ستوكهولم في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، ويسلم الملك كارل غوستاف السادس عشر خلالها الجوائز للفائزين في مجال الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد. وتقام مراسم منفصلة في أوسلو في اليوم نفسه لتسليم جائزة السلام.

والعام الماضي، دعت مؤسسة نوبل النرويجية كل السفراء المعتمدين في النرويج إلى المراسم، وتنوي القيام بالشيء نفسه هذه السنة أيضا.

وقد دعاها أوليغ نيكولينكو السبت إلى أن تحذو حذو مؤسسة نوبل السويدية. وكتب عبر فيسبوك: "نحن على اقتناع بأن قراراً مماثلاً يجب أن يتخذ بشأن السفيرين الروسي والبيلاروسي في أوسلو".