بايدن في رسالة عامة لنتنياهو: أوقفوا خطة إضعاف القضاء على الفور

كشف كبير المحللين السياسيين في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توماس فريدمان، في مقال له نشر صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه مؤخرا، بوقف خطة إضعاف القضاء على الفور، وعدم المضي قدما فيها دون إجماع واسع. ويبدو أن نتنياهو لم يستجب لذلك.

يأتي ذلك بعد المقابلة التي أجراها فريدمان مع الرئيس بايدن، الليلة الماضية الثلاثاء، بناء على استدعائه من قبل الأخير، بعد إجراء المحادثة الهاتفية مع نتنياهو، للتأكد من أن موقف بايدن واضح لنتنياهو ولجميع الإسرائيليين بخصوص الثورة القانونية.