بايدن في رسالة عامة لنتنياهو: أوقفوا خطة إضعاف القضاء على الفور
كشف كبير المحللين السياسيين في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، توماس فريدمان، في مقال له نشر صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه مؤخرا، بوقف خطة إضعاف القضاء على الفور، وعدم المضي قدما فيها دون إجماع واسع. ويبدو أن نتنياهو لم يستجب لذلك.
يأتي ذلك بعد المقابلة التي أجراها فريدمان مع الرئيس بايدن، الليلة الماضية الثلاثاء، بناء على استدعائه من قبل الأخير، بعد إجراء المحادثة الهاتفية مع نتنياهو، للتأكد من أن موقف بايدن واضح لنتنياهو ولجميع الإسرائيليين بخصوص الثورة القانونية.
وقال بايدن خلال المقابلة مع فريدمان: "هذه قضية للإسرائيليين آراء قوية بشأنها، بما في ذلك حركة الاحتجاج المستمرة التي تظهر قوة الديمقراطية الإسرائيلية التي هي في صميم العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا السياسة، حيث يوجد خلاف، ولذلك عليك أن تأخذ الوقت الكافي، وهذا ضروري عندما يتعلق الأمر بتغييرات كبيرة. توصيتي لقادة إسرائيل بعدم التسرع. أعتقد أن أفضل نتيجة ستأتي من إيجاد أوسع إجماع ممكن".
وبحسب موقع "واللا" العبري، جرى لقاء فريدمان وبايدن أمس بعد لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض.
ويبدو أن بايدن أراد استغلال لقائه بالصحفي الأمريكي توماس فريدمان لإيصال رسالة لنتنياهو بعد أن اعتقد البيت الأبيض أن الرسالة لم يتم نقلها بوضوح وبشكل كافٍ في المحادثة الهاتفية بين الاثنين.
المصدر: موقع "واللا" العبري