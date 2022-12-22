الفلبين تعزز وجودها العسكري بعد "أنشطة صينية" في مياه متنازع عليها

كلفت وزارة الدفاع الفلبينية، اليوم الخميس، الجيش بتعزيز وجوده في بحر الصين الجنوبي بعد رصد "أنشطة صينية" في مياه متنازع عليها قرب جزيرة استراتيجية تسيطر عليها الفلبين.

ولم توضح الوزارة ما هي هذه الأنشطة، ويأتي بيانها في أعقاب تقرير أفاد هذا الأسبوع بقيام الصين "بأعمال تشييد على أربع نقاط صغيرة غير مأهولة في جزر سبراتلي" المتنازع عليها، وهي أنباء نفتها بكين وقالت إنها "لا أساس لها من الصحة".