عمره 8 عقود.. سول وطوكيو تقتربان من حل تاريخي لنزاع "العمالة القسرية"

وتدهورت العلاقات لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بعدما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في 2018 شركات يابانية بدفع تعويضات لضحايا العمالة القسرية سابقًا.

وحصل 15 كوريًّا جنوبيًّا على أحكام قضائية لصالحهم في دعاوى ذات صلة، لكن لم يحصل أيٌّ منهم على تعويض.

وتفاقَم الخلاف إلى نزاع تجاري، وتصر اليابان على أن قضية التعويضات تمت تسويتها في معاهدات سابقة.

وكشفت سول في يناير/ كانون الثاني، عن خطة لتعويض ضحايا العمالة القسرية سابقًا من خلال مؤسسة عامة كورية جنوبية.

وأثار الاقتراح ردَّ فعلٍ عنيفًا من الضحايا وعائلاتهم؛ لأنه لا يشمل مساهمات من الشركات اليابانية بما في ذلك تلك التي ألزمها القضاء الكوري الجنوبي بدفع تعويضات.

وذكرت "كيودو"، أن اليابان يمكن أن تسمح لشركاتها بالمساهمة "طواعية" في المؤسسة، وأضافت أن الحكومتين تتطلعان إلى زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى اليابان هذا الشهر.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية لم تسمها، أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إطلاق "صندوق لشباب المستقبل" لرعاية منح دراسة للطلاب في إطار الحل.