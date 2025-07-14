خبير: موسكو تعيد رسم خريطة الحرب لفرض سلام استراتيجي

أكد أستاذ العلوم السياسية في موسكو، ميرزا حاجم، أن العمليات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا تمثّل إعادة رسم كاملة لخريطة الحرب، حيث تستهدف موسكو من المكاسب الجغرافية فرض سلام استراتيجي طويل الأمد يضمن تحييد كييف، ونزع سلاحها، ووقف تمدد "الناتو".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات أدلى بها لـ"إرم نيوز"، أن المواقف الأمريكية، خصوصًا ما يصدر عن الرئيس ترامب، تأتي في إطار سياسة "العصا والجزرة"، مشيرًا إلى أن الدعم العسكري لأوكرانيا لم يتوقف فعليًا، بل يتم استخدامه كورقة ضغط على الأوروبيين وكييف.

وأوضح أن أيّ تدخل عسكري غربي مباشر في أوكرانيا تحت غطاء "حفظ السلام" سيُقابَل بردّ روسي صارم، وأن روسيا لا ترى مبادرة الوساطة التركية سوى امتداد لطموحات توسعية، مشددًا على أن مفاتيح الحل الإقليمي لا تزال في يد موسكو.

وأضاف أن انتقال ترامب من مهاجمة الدعم العسكري لأوكرانيا إلى تبني سياسة التسليح، ليس موقفًا جوهريًا، فترامب استخدم التهديد بوقف الدعم للضغط على أوروبا وكييف للعودة إلى ما يمكن وصفه بـ"الحضن الترامبي"، ولكن فعليًا، إدارته تواصل دعم أوكرانيا.

وبشأن تقارير تشير إلى خلافات داخل البيت الأبيض حول إرسال بطاريات باتريوت لأوكرانيا، قال الخبير بالشأن الروسي، إنه لا يرى أن هناك خلافًا حقيقيًا، مشيرا إلى أن ما يُثار هو ضمن حسابات سياسية دقيقة، فواشنطن تستهدف استنزاف روسيا، وإشغالها بالحرب في أوكرانيا، وإضعاف تحالفها مع الصين، وكذلك الحد من نفوذها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحول تردد أنباء عن صفقة نووية بين روسيا وإيران، بين الخبير أنه لا توجد صفقة بهذا المعنى، وأن هناك تعاونا مدنيا تقليديا في محطة "بوشهر" يعود لما قبل الثورة الإيرانية، لذا فإن موسكو لا تسعى لتسليح إيران نوويًا، ولا ترغب في الإضرار بعلاقاتها مع الدول العربية.