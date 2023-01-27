تركيا تستدعي سفير الدنمارك على خلفية السماح باحتجاج

وقال مصدر من الوزارة إن أنقرة أدانت بشدة "العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية" والذي تضمن "اعتداء" على المصحف، مبينة أن الوزارة طلبت التراجع عن الإذن بالتظاهر.

وكانت مظاهرة تخللها حرق نسخة من المصحف الأسبوع الماضي قرب السفارة التركية في ستوكهولم نظمها سياسي دنماركي سويدي مناهض للهجرة ينتمي لتيار اليمين المتطرف قد اجتذبت إدانة شديدة من أنقرة.