في زيارة نادرة.. وزير خارجية المجر في مينسك للصلح بين روسيا وأوكرانيا

زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو العاصمة البيلاروسية مينسك للدعوة إلى محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في زيارة قلما تحدث من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وكتب سيارتو على "فيسبوك" أن "المجر تتوقع من جميع أعضاء المجتمع الدولي التحرك من أجل السلام في أسرع وقت وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب أو تصعيدها".

واتخذت المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، موقفا ملتبسا بشأن الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وندد رئيس حكومتها فيكتور أوربان بالهجوم الروسي دون انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاسم.