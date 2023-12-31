إيران في 2023.. من أزمة إلى أخرى
مع مطلع 2023، كانت إيران تحاول طي صفحة مهسا أميني، الفتاة الكردية الإيرانية التي أججت وفاتها على أيدي الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022، احتجاجات شعبية عنيفة استمرت لأشهر وانتقادات وعقوبات دولية.
وتوفيت الفتاة بعد احتجازها من قبل شرطة الآداب لعدم التزامها باللباس الشرعي.
وبدأت إيران العام بحملات أمنية لقمع أكبر موجة احتجاجات منذ الثورة عام 1979، التي دفعت الكثير من النساء في العالم إلى قص شعورهن كفعل تضامني مع الفتاة الراحلة.
وتعرضت إيران بسبب وفاة أميني، لموجة عقوبات غربية فرضتها الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية.
ولم تخرج إيران من أزمة الاحتجاجات، حتى دخلت بأخرى، بعدما شهدت بضع مدارس، خاصة الإناث، في البلاد هجمات بمواد سامة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ولا تزال مجهولة حتى الآن.
ازدياد الإعدامات
واشتعل التوتر بين إيران والغرب في منتصف يناير/كانون الأول، بعد أن أعدمت طهران علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية بتهمة التجسس، وهو ما أدى إلى موجة تنديد دولي.
وشهدت الجمهورية الإسلامية خلال العام، ازديادًا كبيرًا في أعداد أحكام الإعدام، إذ قالت وكالة أنباء "هرانا" المعنية برصد حالة حقوق الإنسان في إيران، إن تنفيذ الإعدامات ارتفع في 2023 بنسبة 32%، كما زاد إصدار أحكام الإعدام بنسبة 68% مقارنة بعام 2022.
وفي عام 2023، تقول "هرانا" إن القضاء الإيراني أعدم 746 شخصًا.
الملف النووي.. توترات متواصلة
بعد إعدام أكبري تضاءلت فرص العودة للاتفاق النووي، ولم تنجح الجهود الدولية في إعادة المفاوضات إلى طاولة الحوار، وذلك بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس/آذار أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، وهو ما أرجعته إيران إلى أسباب غير مقصودة.
وفي الشهر ذاته، حثت الوكالة الدولية إيران على إنهاء الإشكاليات، وإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في منشآت نووية.
وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في سبتمبر/أيلول عن أسفه بما تفعله إيران من تصعيد نووي وعدّه "استخفافًا" بالوكالة، بينما أعلنت كلٌّ من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها المتعلقة بالصواريخ البالستية على إيران، إلى ما بعد اليوم الانتقالي المنصوص عليه بالاتفاق النووي.
وبحسب الاتفاق النووي 2015، فإن "سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي لها أن تُرفع عن إيران في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث استهدفت هذه العقوبات بشكل خاص الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني، وبرنامج الأسلحة النووية، وأسلحة أخرى".
وطالبت الدول الغربية في "إعلان مشترك" طهران بـ "التحرك فورًا" لحل المسائل العالقة مع الوكالة الذرية الدولية، قبل أن تعلن طهران منع مفتشي الوكالة الدولية من العمل على أراضيها.
وامتد التوتر حتى ديسمبر/كانون الأول، إذ أعلنت الوكالة الدولية أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة في الأسابيع الأخيرة.
إيران وروسيا
واجهت طهرانَ عقوباتٌ وقيودٌ جديدة، بعدما استخدمت روسيا أسلحة وطائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية في حربها على أوكرانيا.
وسعت طهران وموسكو خلال العام إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال معاهدة التعاون الإستراتيجي طويل الأمد بينهما.
وتوصلت الجمهورية الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني من إكمال شراء طائرات مقاتلة روسية (سوخوي-35) ومروحيات روسية الصنع، كما وقعت الدولتان اتفاقًا لإنشاء سكة حديدية بين مدينتي رشت وآستارا شمال غربي إيران بهدف ربط الموانئ الروسية بالإيرانية.
بالتزامن مع ذلك، كشفت إيران عن صواريخ بالستية جديدة، وإطلاق قمر صناعي عسكري إلى مدار الأرض.
ووسط القيود الغربية، سعت إيران إلى الخروج من العزلة الإقليمية، بعد أن أعلنت الصين في أبريل/نيسان الماضي عن نجاح مبادرة لاستئناف العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية، بعد سنوات من القطيعة.
حرب غزة
يبدو أن إيران ستودع 2023 وتستقبل العام الجديد بمزيد من التوتر مع الغرب، على وقع الحرب في قطاع غزة، والتهديدات التي أشعلتها فصائل مسلحة مرتبطة بها سواء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
ومنذ إطلاق حماس هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، تواجه إيران اتهامات بالضلوع في "طوفان الأقصى" تسليحًا وتخطيطًا.
ورغم أن إيران نفت ذلك، فإن الميليشيات المسلحة الموالية لها في لبنان واليمن والعراق وسوريا، أعلنت مشاركتها في الهجوم من خلال اشتباكات حدودية وتهديدات بحرية، فضلًا عن إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه مصالح أمريكية؛ ما أجج المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
وبعد أكثر من شهرين على بدء الحرب، زعم الحرس الثوري أن "طوفان الأقصى"، كان انتقامًا لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وهو ما نفته حماس.
وفي أحدث فصول التوترات بين الغرب وإيران على خلفية طوفان الأقصى، أتت عمليات القرصنة البحرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، لتؤججها.
ويرى الغرب أن ميليشيا الحوثي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًّا لسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وبضوء أخضر من إيران.