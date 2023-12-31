إيران في 2023.. من أزمة إلى أخرى

وشهدت الجمهورية الإسلامية خلال العام، ازديادًا كبيرًا في أعداد أحكام الإعدام، إذ قالت وكالة أنباء "هرانا" المعنية برصد حالة حقوق الإنسان في إيران، إن تنفيذ الإعدامات ارتفع في 2023 بنسبة 32%، كما زاد إصدار أحكام الإعدام بنسبة 68% مقارنة بعام 2022.

وفي عام 2023، تقول "هرانا" إن القضاء الإيراني أعدم 746 شخصًا.

الملف النووي.. توترات متواصلة

بعد إعدام أكبري تضاءلت فرص العودة للاتفاق النووي، ولم تنجح الجهود الدولية في إعادة المفاوضات إلى طاولة الحوار، وذلك بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس/آذار أنها عثرت على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، وهو ما أرجعته إيران إلى أسباب غير مقصودة.

وفي الشهر ذاته، حثت الوكالة الدولية إيران على إنهاء الإشكاليات، وإعادة تشغيل كاميرات المراقبة في منشآت نووية.

وأعرب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في سبتمبر/أيلول عن أسفه بما تفعله إيران من تصعيد نووي وعدّه "استخفافًا" بالوكالة، بينما أعلنت كلٌّ من لندن وباريس وبرلين أنها ستبقي عقوباتها المتعلقة بالصواريخ البالستية على إيران، إلى ما بعد اليوم الانتقالي المنصوص عليه بالاتفاق النووي.