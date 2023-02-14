وفد أممي يدخل لأول مرة مناطق المعارضة لتفقد أضرار زلزال سوريا

دخل وفد من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى مناطق سيطرة الفصائل المتشددة والمعارضة في شمال غرب سوريا، لأول مرة منذ الزلزال المدمّر، في زيارة تهدف وفق مسؤول أممي في جنيف إلى "تقييم" الأضرار.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع من زلزال ضرب سوريا ومركزه تركيا المجاورة، وأودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلدين، أكثر من 3600 منهم في سوريا، وبعدما أثار تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات إغاثية إلى الشمال السوري غضباً واسعاً.

وعبر الوفد قبل ظهر الثلاثاء من تركيا إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى، ثم توجّه إلى مركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة سرمدا، حيث عقد اجتماعاً مع ممثلين عن منظمات إنسانية وإغاثية محلية.

وقال ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في سوريا كين كروسلي في إيجاز صحافي عبر تطبيق "زووم" في جنيف إنّ "بعثة من وكالات متعدّدة توجهت هذا الصباح من الجانب التركي"، موضحاً أنها "مهمة تقييم إلى حدّ كبير".

وتضمّ البعثة المنظمة من مكتب الأمم المتحدة للتقييم والتنسيق في حالات الكوارث كلاً من نائب المنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية دايفيد كاردن، ومديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تركيا سانجانا غازي.