"عمل وقح".. إستونيا تحتج بعد اختراق 3 مقاتلات روسية أجواءها

أعلنت إستونيا، اليوم الجمعة، أنها استدعت دبلوماسيا روسيًّا للاحتجاج على واقعة اختراق 3 مقاتلات روسية مجالها الجوي، واصفة الحادثة بـ"العمل الوقح"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وكشفت وزارة الخارجية الإستونية أن 3 مقاتلات روسية دخلت المجال الجوي للبلاد دون تصريح، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة.

وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا، إن روسيا انتهكت بالفعل المجال الجوي لبلاده 4 مرات هذا العام، "ولكن التعدي اليوم، الذي شمل 3 مقاتلات دخلت مجالنا الجوي، هو عمل وقح بشكل غير مسبوق".

من جهتها، أدانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، توغل 3 طائرات مقاتلة روسية في المجال الجوي لإستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصفت كالاس هذه الخطوة بأنها "استفزاز خطير للغاية"، مشيرةً إلى أنها ثالث انتهاك روسي للمجال الجوي للاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، وقالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يختبر عزيمة الغرب".

ويأتي هذا الاختراق بعد إعلان بولندا قبل نحو 10 أيام عن انتهاك مسيّرات روسية لمجالها الجوي، في وقت نفى فيه الكرملين ذلك، لافتا إلى أن بولندا لم تقدم دليلا على ذلك.

وأدى اختراق المسيرات الروسية، الذي يعد الأول من نوعه، إلى توتر غير مسبوق، وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوروبية على الحدود الروسية.