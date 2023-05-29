إسرائيل ترفع السرية عن وثائق حرب أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن رفع السرية الكاملة حول حرب أكتوبر التي وقعت في العام 1973، وذلك بعد 50 عاما من وقوعها، وأطلق موقعا كبيرا وشاملا لهذا الشأن سيكون متاحا للجمهور قريبا.

ووفقا لما نشره الإعلام العبري فإنه ومن خلال الموقع الخاص بالجيش، يمكن الاطلاع على عشرات الآلاف من المستندات والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات وشهادات شخصية، ممن خاضوا الحرب.

وكشفت هذه المواد لأول مرة عن نقاط رئيسة واستخباراتية، سبقت وقوع الحرب بأيام، والتي اطلعت عليها لجان أمنية برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في حينه الجنرال إيلي عزرا.