تركيا تستهدف مسلحين أكرادًا بضربات جوية شمال العراق

وقالت الوزارة إن هجومها أسفر عن "تدمير 20 هدفًا في المجمل من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية الانفصالية"، مضيفة أن العملية أسفرت عن "تحييد" كثير من المسلحين، وهو تعبير يشير عادة إلى القتل.

وتابعت الوزارة أن العمليات جرت في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وجرة بشمال العراق الساعة التاسعة مساء أمس الأحد الـ(1800 بتوقيت غرينتش)، وتم اتخاذ كل الإجراءات لتجنب الإضرار بالمدنيين والبيئة.

وأظهرت لقطات أمس الأحد التقطتها كاميرات المراقبة حصلت عليها رويترز سيارة تتوقف عند البوابة الرئيسة لوزارة الداخلية قبل أن يُسرع أحد راكبيها نحو المبنى سيرًا على الأقدام ويحدث الانفجار، بينما بقي الشخص الآخر في الشارع.

وقال وزير الداخلية التركي "علي يرلي قايا" إن الانفجار أسفر عن مقتل أحد المهاجمَيْن، بينما قَتلت السلطات المهاجم الآخر. ووقع الهجوم في حي بوسط أنقرة يضم مباني وزارية بالقرب من البرلمان قبيل بدء الدورة البرلمانية الجديدة. وهذا هو أول هجوم بهذا الحجم في العاصمة منذ سنوات.

وذكر موقع وكالة فرات للأنباء الإلكتروني على الإنترنت، وهي وكالة مقربة من حزب العمال الكردستاني، أن الحزب قال في بيان إن مجموعة من كتيبة (الخالدون) التابعة لها نفذت الهجوم.