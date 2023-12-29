وارسو: صاروخ روسي عبر المجال الجوي البولندي باتجاه أوكرانيا
أعلنت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أن صاروخاً روسياً عبر مجالها الجوي صباح اليوم متجها إلى أوكرانيا، وقالت إنها وضعت منظومة دفاعها الجوي في حالة تأهب، فيما أعلن "الناتو" تضامنه مع الحليف.
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا، قال: "كل شيء يشير إلى أن صاروخاً روسياً دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" باتجاه أوكرانيا.
وأشار قائد العمليات في الجيش ماتشيه كليش إلى أن الصاروخ بقي في المجال الجوي البولندي ثلاث دقائق اجتاز خلالها مسافة نحو 40 كيلومترا.
وأضاف: "أرسلنا قواتنا وطائرات مقاتلة لاعتراضه وإسقاطه إذا استدعى الأمر ذلك، لكن مدة تحليقه ومساره جعلا ذلك مستحيلا، وسمحا للصاروخ بمغادرة بولندا".
وأوضح أنه عقب سلسلة من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، وُضعت منظومة الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب، ليل الخميس الجمعة.
وعقب الحادث، عقدت السلطات المدنية والعسكرية البولندية اجتماعات طارئة، وتحدث الرئيس أندريه دودا مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، الذي أعلن، عبر "إكس"، تضامن الحلف "مع حليفنا القيّم"، وأنه "يراقب الوضع وسيبقى على تواصل مع وارسو في ما يتمّ إثبات الوقائع"، وأضاف أن "الناتو يبقى يقظاً".
وكان صاروخ أطلقه سلاح الجو الأوكراني سقط في قرية بولندية قبل نحو عام، ما أدى إلى مقتل مدنيَين.