"مزوّرة".. حزب زوما يطعن بنتائج انتخابات جنوب أفريقيا

أكّد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جيكوب زوما، الأحد، أن حزبه سيمضي قدمًا بالطعن في نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي وصفها بأنها "مزوّرة".

وفي كلمة لزوما تلاها المتحدث باسم حزب "ام كي"، قال نهلامولو ندهليلا، "إن انتخابات 2024 تم تزويرها، وأوعز زوما إلى فريقنا القانوني باتخاذ كل الخطوات الممكنة، سواء في جنوب أفريقيا أو على الصعيد الدولي، لضمان إحقاق العدالة".

وجلس الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عامًا ملتزمًا الصمت وبدا متجهّمًا أثناء تلاوة الكلمة، وتولى الرد على أسئلة الصحافيين.