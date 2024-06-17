"مزوّرة".. حزب زوما يطعن بنتائج انتخابات جنوب أفريقيا
أكّد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جيكوب زوما، الأحد، أن حزبه سيمضي قدمًا بالطعن في نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي وصفها بأنها "مزوّرة".
وفي كلمة لزوما تلاها المتحدث باسم حزب "ام كي"، قال نهلامولو ندهليلا، "إن انتخابات 2024 تم تزويرها، وأوعز زوما إلى فريقنا القانوني باتخاذ كل الخطوات الممكنة، سواء في جنوب أفريقيا أو على الصعيد الدولي، لضمان إحقاق العدالة".
وجلس الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عامًا ملتزمًا الصمت وبدا متجهّمًا أثناء تلاوة الكلمة، وتولى الرد على أسئلة الصحافيين.
وحلّ "ام كي" ثالثًا في الانتخابات حاصدًا 14,6 بالمئة من الأصوات و58 مقعدًا في البرلمان.
وأضاف المتحدث "عندما يحين الوقت، سندعو شعبنا إلى التعبير سلميًا عن استيائه من هذه المظلومية، في الشوارع وفي المحاكم وحتى في البرلمان، حتى تتم معالجة مظالمنا".
والجمعة، قاطع ممثلو الحزب أولى الجلسات البرلمانية التي انتُخب خلالها الرئيس المنتهية ولايته سيريل رامابوزا لولاية جديدة.
ورامابوزا هو خصم زوما الذي أعلن أنه تقدم بطعن قضائي بهذه النتائج.