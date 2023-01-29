نائب جمهوري: احتمالات نشوب صراع بين أمريكا والصين "كبيرة للغاية"

قال عضو جمهوري بارز في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأحد، إن احتمالات نشوب صراع مع الصين بسبب تايوان "كبيرة للغاية".

جاء ذلك بعد أن أثار جنرال أمريكي حالة من الذعر بمذكرة حذر فيها من أن الولايات المتحدة ربما تكون مقدمة على حرب مع الصين في غضون العامين المقبلين.

وفي مذكرة بتاريخ الأول من شباط/ فبراير، لكنها صدرت يوم الجمعة الماضي، كتب الجنرال مايك مينيهان، الذي يرأس قيادة النقل الجوي ويعمل تحت إمرته 110 آلاف من العسكريين والمدنيين: "حدسي يدلني على أننا سنخوض قتالا في عام 2025".

وقال الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايك مكول، لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد: "آمل أن يكون مخطئًا.. أعتقد أنه على حق".

ولا تمثل آراء الجنرال، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لكنها تظهر القلق في أعلى مستويات الجيش الأمريكي من محاولة محتملة من بكين لفرض سيطرتها على تايوان، التي تعتبرها الصين تابعة لها.

وكتب مينيهان أن الولايات المتحدة وتايوان ستجريان انتخابات رئاسية في عام 2024، ما قد يوجد فرصة للصين للقيام بعمل عسكري.