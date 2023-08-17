تحسبا لحرب نووية.. فنلندا تكشف عن إنشاء أكبر مخزن استراتيجي

كشفت وزارة الداخلية الفنلندية عن إنشاء أكبر مخزن استراتيجي في الاتحاد الأوروبي لوسائل الاستجابة للأزمات والأدوية في حال التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية في البلاد.

ووفق "تاس"، سيتم تخزين لوازم الوقاية، ومعدات المراقبة والكشف والاختبارات السريعة، والأدوية واللقاحات لكي يستخدمها عمال الطوارئ والمدنيون في حالات الطوارئ، وخاصة في بلدان شمال وشرق أوروبا.

ومن المتوقع أن يتم البدء بعمليات التخزين في أوائل عام 2024 عقب بناء مخازن مماثلة في فرنسا وبولندا وكرواتيا، لكن المخزن في فنلندا سيكون أكبرها

وموّلت المفوضية الأوروبية المشروع الفنلندي بداية العام الجاري بـ242 مليون يورو.

وأظهر فيديو مدته 3 دقائق بثه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، - الذي يتعاون بنشاط مع البنتاغون - ما يمكن أن يحدث نتيجة اندلاع حرب نووية شاملة بين روسيا والولايات المتحدة.