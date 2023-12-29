مروحيات ومسيّرات تستهدف فلسطينيين شرق مخيم النصيرات
أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية وطائرات دون طيار النار باتجاه فلسطينيين في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وعلى مدخل المخيم؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح مختلفة.
وذكر شهود عيان لمراسل "إرم نيوز" في غزة أن شارع النصيرات العام المطل على شارع صلاح الدين، بالإضافة إلى منطقة شارع العشرين تحولت إلى ساحة حرب وسط حظر تجول كامل في تلك المناطق.
وأضاف الشهود أن التجول في تلك المناطق صار محفوفاً بالمخاطر، إذ إن طائرات "الكواد كابتر" (دون طيار)، تطلق النار باتجاه الموجودين في الشارع العام، وسوق المخيم، وهو ما أجبرهم على الفرار، وإخلاء المنطقة.
وتشهد شرق المحافظة الوسطى، تحديدًا مخيم البريج والأجزاء الشرقية من مخيم النصيرات، قصفًا مدفعيًا متواصلًا يتخلله اشتباكات وسط توغل بري بالدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت ليلة أمس إلى بعد أمتار من مدخل مخيم النصيرات.