مروحيات ومسيّرات تستهدف فلسطينيين شرق مخيم النصيرات

أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية وطائرات دون طيار النار باتجاه فلسطينيين في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وعلى مدخل المخيم؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح مختلفة.

وذكر شهود عيان لمراسل "إرم نيوز" في غزة أن شارع النصيرات العام المطل على شارع صلاح الدين، بالإضافة إلى منطقة شارع العشرين تحولت إلى ساحة حرب وسط حظر تجول كامل في تلك المناطق.