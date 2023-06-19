قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين

اقتحمت قوات إسرائيلية في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، مخيم جنين بالضفة الغربية، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه حي "الجابريات" في مخيم جنين، خلال الاقتحام المستمر.

وبحسب مقاطع متداولة، تعالت التكبيرات في مساجد مدينة جنين ومخيمها وسط دعوات للتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.

وأسفرت المواجهات مع القوات الإسرائيلية عن وقوع عدد من الإصابات بين الشبان الفلسطينيين، بينها حالات خطيرة بالرصاص الحي.

وأعلنت "سرايا القدس" في مخيم جنين استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في حي "الجابريات" بعبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها، بحسب بيان.

وقالت إن عناصرها استهدفوا نقاط تمركز القناصة الإسرائيليين في محيط المخيم بصليات مكثفة ودقيقة من الرصاص.