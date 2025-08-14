من "أتفق معه" إلى "لقد جن".. كيف تغيرت مواقف ترامب تجاه بوتين؟

طرأت تبدلات متتالية على مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يلتقيه بعد ساعات في ألاسكا، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية.

وبين إطراء وذم، وصل حد اتهامه بالجنون، كانت مواقف ترامب تتغير إزاء بوتين منذ بدايات ولايته الثانية.

وكان ترامب يكرر دوماً أن تلك الحرب لم تكن لتقع لو أنه كان رئيساً لبلاده وقت اندلاعها، وكان يحث بوتين على وقف تلك الحرب، لكن ومع غياب اتفاق للسلام في أوكرانيا بدأت تتبدل نبرته حيال بوتين.

هنا تتبع لبعض تلك المواقف وتبدلاتها، حسبما رصدتها وكالة "فرانس برس":

ذكي وبراغماتي

إثر عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، قال ترامب إن بوتين: "أعتقد أنه يدمّر روسيا من خلال عدم التوصل إلى اتفاق"، لكنه تدارك "اتفقت معه بشكل رائع". في حديث للصحفيين في 20 من يناير.

في اليوم التالي كتب عبر منصته "تروث سوشال": "سأقدّم خدمة كبيرة جدا لروسيا التي ينهار اقتصادها، وللرئيس بوتين. توصلوا إلى تسوية الآن وأوقفوا هذه الحرب السخيفة! لن تؤدي إلا إلى تدهور الأمور".

في المقابل، لم يبخل بوتين بالإطراء على ترامب، وفي تصريح لوسائل الإعلام الرسمية الروسية في 24 كانون الثاني/يناير وصف بوتين نظيره الأمريكي بأنه "ليس شخصا ذكيا فحسب، بل إنه براغماتي أيضا".

وأعلن تأييده لترامب قائلاً: "لا يمكنني إلا أن أتفق معه أنه لو كان رئيسا -لو لم يُسرق الانتصار الذي حققه في (انتخابات) 2020- لما حدثت الأزمة في أوكرانيا التي طرأت عام 2022".

فلاديمير.. توقف

بدت الأجواء وديّة بين الرئيسين في الشهر التالي.

ووصف ترامب اتصالهما الهاتفي في 12 شباط/فبراير بـ"المطوّل والمثمر جدا".

وقال عبر "تروث سوشال" إن "الرئيس بوتين استخدم حتى شعار حملتي القوي جدا: "المنطق". يؤمن كلانا فيه بشدّة". لكن نبرته تبدّلت تماما أواخر آذار/مارس.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" إنه "غاضب جدا" عندما بدأ بوتين التشكيك في مدى صدقية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشريك في المفاوضات.

ومن ثم في نيسان/أبريل، دعا ترامب بوتين الى وقف الضربات على كييف.

وأفاد في منشور بتاريخ 24 نيسان/أبريل "لا داعي لذلك والتوقيت سيئ جدا. فلاديمير، توقف! يموت 5000 جندي كل أسبوع. دعنا نتوصل إلى اتفاق سلام".

وصدر عنه تصريح في السياق ذاته بعد يومين إذ قال "يجعلني الأمر أعتقد بأنه لربما لا يريد وقف الحرب، إنه يواصل التلاعب بي فحسب. يتعيّن التعامل مع الأمر بشكل مختلف، عبر +النظام المصرفي+ أو +العقوبات الثانوية؟+. يموت كثر من الناس!".

جن جنونه

بحلول أواخر أيار/مايو، بدأ صبر ترامب ينفد.

وكتب في 25 أيار/مايو: "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنّ شيئا ما أصابه. لقد جنّ جنونه".

وقال في اليوم التالي "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لو لم أكن أنا، لحلّت كثير من الأمور السيئة بروسيا، وأعني سيئة حقا".

وتابع "أنه يلعب بالنار!".

لكن في عيد ميلاد ترامب الـ79 في 14 حزيران/يونيو، لم ينس بوتين معايدته.

وقال ترامب "اتصل الرئيس بوتين بي هذا الصباح ليتمنى لي، بكل لطف، عيد ميلاد سعيدا"، لافتا الى أن الاتصال كان "للتحدث عن إيران، وهو الأهم".

لكن الود لم يستمر طويلا. وقال ترامب في البيت الأبيض في الثامن من تموز/يوليو إن "بوتين يردد لنا الكثير من الترهات في الحقيقة. إنه لطيف جدا طوال الوقت، لكن يثبت لاحقا أن لا معنى لذلك".

وصرح للصحافيين بعد أسبوع "اعتقدت أنه شخص يعني ما يقول. يتحدث بطريقة رائعة ومن ثم يقصف الناس خلال الليل".

وبحلول أواخر تموز/يوليو، قال ترامب إنه "غير مهتم كثيرا" بالتحدث إلى بوتين بعد الآن.

لكن قبل أيام على قمة الجمعة في ألاسكا، عاد وأكد أنه يتوقع إجراء "محادثات بنّاءة" مع نظيره الروسي.