مسلحون في نيجيريا يطلقون سراح 74 طفلا بعد دفع فدى

قال أولياء أمور ومسؤول قروي، اليوم السبت، إن مسلحين في نيجيريا أطلقوا سراح 74 من بين ما يربو على 80 طفلا خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا شمال غرب البلاد، بعد دفع فدى.

وهاجمت عصابات مسلحة مئات المجتمعات المحلية في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يواصل المتشددون شن الهجمات في الشمال الشرقي.

وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا إن كلا منهما دفع 20 ألف نايرا (43.50 دولار) وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم أمس الجمعة، ويعانون من سوء تغذية شديد.