اللاجئون الأوكرانيون في فرنسا بين حلم العودة وصعوبة الاندماج

تعيش عائلات أوكرانية لاجئة في فرنسا صدمة الحرب الروسية، بعد أكثر من عامين من الصراع.

وبينما اختار بعض اللاجئين الذين استقروا في فرنسا العودة إلى بلادهم، يسعى آخرون إلى إعادة بناء حياتهم من جديد على الأراضي الفرنسية، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية.

وننقل المحطة عن أوليسيا تيليسينكو، وهي أوكرانية فرت من بلادها بسبب الحرب، تفاصيل آخر ليلة في نورماندي، تلك المدينة التي آوتها في بداية الحرب.

صعوبة الاندماج وفقدان الهوية

وفي منزل استأجرته أوليسيا، عاشت هي وأطفالها في مأمن من الحرب، لكنها أرادت العودة إلى أوكرانيا، على الرغم من أنها تريد أن تعيش مع زوجها أوليغ وعائلتها في مأمن من الحرب.

وتقول إنها تخشى أن يفقد أطفالها لغتهم الأوكرانية، وربما أيضًا هويتهم الأوكرانية، كما تعاني من صعوبة الاندماج مع المجتمع الفرنسي.