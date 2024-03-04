فرنسا تكشف عن حجم وأنواع الأسلحة التي سلمتها لأوكرانيا

نشرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، للمرة الأولى، قائمة المعدات العسكرية التي دعمت بها أوكرانيا، خلال العامين الماضيين، بعد اتهامها بقلة دعم للأوكرانيين.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بعد عامين من بدء الحرب في أوكرانيا، قررت فرنسا، في إطار الشفافية، أن تضع أوراقها على الطاولة فيما يتعلق بمساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا.

فعلى مدار عامين، تعمدت فرنسا التكتم بشأن شحناتها من الأسلحة، على عكس شركاء كييف الآخرين. فيما قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية: "كان الأمر يتعلق بتجنب تقديم المعلومات إلى روسيا".

وأثار هذا الصمت تساؤلات وتوبيخات ضد فرنسا، وبعيدًا عن الدول الأخرى في التصنيف الذي وضعه معهد كيل، الذي يحصي الوعود بالمساعدات المالية والإنسانية والعسكرية، تم تسليط الضوء على فرنسا.

وفقًا لتقرير القوات المسلحة الفرنسية، فإنه تم تزويد القوات الأوكرانية بنحو خمسين نوعًا من الأسلحة، والمعدات العسكرية، في الفترة ما بين الـ24 من فبراير/شباط 2022، والـ31 من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا سلّمت ما قيمته 2.615 مليار يورو من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، يضاف إليها 1.2 مليار يورو تم التبرع بها لصندوق السلام الأوروبي (EFF)، أي دعم بأكثر من 3.8 مليار يورو خلال العامين.

وهو رقم أعلى من الذي حدده معهد الأبحاث الألماني كيل، الذي يقدر المساعدات العسكرية الفرنسية بـ 640 مليون يورو فقط.

وانتقدت باريس الوعود التي قطعها أنصار أوكرانيا أو المواد المعيبة التي تم تسليمها. وقالت إن فرنسا، على العكس من ذلك، توفر "القدرات الكاملة لأوكرانيا، وكل ما أُعلن عنه قد تم تسليمه بالفعل".

ونشرت وزارة القوات المسلحة قائمة شاملة بالأسلحة والمعدات العسكرية التي زودتها فرنسا لأوكرانيا في سياق هذا الصراع.

وتضمنت القائمة كل شيء:" من السترات الواقية والرصاص إلى قاذفات الصواريخ والبنادق الهجومية والمدافع ووقود الطائرات المقاتلة".

ومن أثقل المعدات، حسب التقرير، هناك 50 مدفعًا وقاذفة صواريخ، منها 30 مدفعًا من طراز قيصر، وأيضًا 10 بطاريات أرض-جو، بما في ذلك SAMT/P Mamba، و38 دبابة.

وفي هذه القائمة، هناك أيضًا 250 مركبة مدرعة (في.إيه.بي)، خاصة لنقل القوات، بالإضافة إلى ألف بندقية هجومية من طراز Famas و560 رشاشًا ثقيلًا، وعلى صعيد الذخيرة، يمثل ذلك ما يقرب من 3 ملايين رصاصة وخرطوش.