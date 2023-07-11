ضمن "السايبر الهجومي".. 300 جندي إسرائيلي يقطعون الخدمة العسكرية

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن مئات الجنود في "منظومة السايبر الهجومي" في إسرائيل قرروا وقف تطوعهم احتجاجًا على خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء.

وأفادت الإذاعة العبرية بأن الجنود أعلنوا وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية بسبب ما وصفوه بـ "خطة إضعاف القضاء".

وأصدر الضباط والجنود بيانًا جاء فيه أن "حكومة نتنياهو أثبتت أن وجهتها نحو تحطيم دولة إسرائيل".

واعتبروا أن "تمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو الحجر الأول في جعل دولة إسرائيل فاسدة، ظلامية وضعيفة".

وشددوا على أنه "يحظر إيداع قدرات سايبر حساسة ومتطورة لاستخدامها بشكل سيّئ من جانب حكومة مجرمة تقوّض أسس الديمقراطية".

وقال الضباط والجنود: "أعمال تطويرنا لا يمكن أن تستمر تحت سحابة قضائية وأخلاقية خطيرة إلى هذا الحد".

وتشهد إسرائيل حالة من الغليان خلال الأشهر الأخيرة نتيجة إصرار نتنياهو على تمرير تعديلات قضائية ضمن خطة يصفها بـ "إصلاح القضاء"، فيما ترتفع الأصوات الرافضة لتلك الإصلاحات في إسرائيل.

واشتعلت في إسرائيل ،اليوم الثلاثاء، احتجاجات عارمة في مختلف المدن فيما أطلق عليه "يوم الفوضى" أو "يوم الشلل العام" بحسب وسائل الإعلام العبرية، للتعبير عن رفض بعض التعديلات القضائية.