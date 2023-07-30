مظاهرات حاشدة في إسرائيل ودعوات للتصعيد ضد "التعديلات القضائية"

شارك آلاف الإسرائيليين، مساء يوم السبت، في مظاهرات حاشدة عمت عدة مناطق؛ رفضًا لخطة التعديلات القضائية التي تنوي الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها بإجماع وأغلبية الائتلاف الحكومي.

ونظمت المعارضة الإسرائيلية، مساء السبت، مظاهرة رئيسة للأسبوع الثلاثين، وسط تل أبيب، شارك فيها نحو 150 ألف متظاهر، نددوا بـ"التعديلات القضائية"، فيما تظاهر الآلاف في حيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى العديد من الوقفات الاحتجاجية، عند مفارق الطرق الرئيسة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية أعلنت مسبقا، عزمها المضي بالتصعيد وإقامة الفعاليات والاحتجاجات بعد تمرير بند "تقليص حجة المعقولية" لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.