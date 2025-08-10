"No, merci !".. تطبيق فرنسي لمقاطعة المنتجات الأمريكية بكبسة زر

أعلن النائب الفرنسي الوسطي السابق، برتران بانشيه، عزمه إطلاق تطبيق جديد خلال الأسابيع المقبلة؛ ردًا على ما وصفه بـ"الإهانة" التي ألحقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتحاد الأوروبي بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

"استعيدوا السيطرة على استهلاككم"، بهذه العبارة وجّه بانشيه، الذي كان نائبًا عن منطقة الميز حتى عام 2024 ورئيسًا سابقًا لمجموعة "ليوت" في الجمعية الوطنية، دعوة إلى المضي أبعد من مجرد الدعوة لمقاطعة المنتجات الأمريكية.

وقال إنه "مصدوم" من "الإهانة العلنية" التي تعرّضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من قبل ترامب، بعدما فرض الأخير رسومًا جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

سلاح رقمي "سلمي"

وللرد، يعتزم بانشيه إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "No, merci !" في تلاعب لغوي مع العبارة الإنجليزية "No mercy" أي (بلا رحمة)؛ بهدف تسهيل مقاطعة المنتجات الأمريكية في المتاجر.

فكرة التطبيق بسيطة وتشبه آلية عمل تطبيق تقييم المنتجات "يوكا": يقوم المستهلك بفتح التطبيق ومسح الرمز الشريطي للمنتج عبر هاتفه، فيظهر إشعار أحمر إذا كان المنتج مستوردًا من الولايات المتحدة، أو أخضر إذا كان مصنوعًا في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي.

وخلال استضافته على قناة "LCI "، قال بانشيه إنه في ظل غياب تحرك جاد من الساسة، بات لزامًا على المواطنين والمستهلكين "الانتقال إلى الفعل"، واصفًا التطبيق بأنه "سلاح سلمي ومباشر وشعبي" يمكن أن يضغط على الرئيس الأمريكي للتراجع عن قراره.

وأضاف: "إذا تحرك المستهلكون الأوروبيون، فقد يكون الأثر كبيرًا جدًا… الشركات الأمريكية هشة أمام تهديدات المقاطعة، وسرعان ما تبدأ الانهيار".

ويرى بانشيه أن الأثر المحتمل قد يدفع رؤساء الشركات الأمريكية أنفسهم للضغط على ترامب لتعديل سياسته التجارية.

وأشار إلى أن التطبيق سيُطرح "على نطاق واسع" حتى يتم التوصل إلى اتفاق تجاري "متوازن وشفاف"، يخضع لمناقشة البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية.

إطلاق قريب وتوسّع محتمل

التطبيق، الذي لا يزال قيد التطوير من قبل فريق من المتطوعين والمحترفين، من المقرر إطلاقه خلال أسابيع، باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وبالمجان ودون الحاجة للتسجيل، على أن يتوفر عبر نظامي "أندرويد وآبل ستور"، ولاحقًا، قد يمتد نطاقه ليشمل المنتجات الصينية أيضًا.

لكن التطبيق لن يصنف كل المنتجات الأمريكية باللون الأحمر، إذ سيركز فقط على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مستبعدًا تلك التي تُنتج محليًا وتوفر وظائف في فرنسا مثل كوكاكولا، أوريو، الكاتشب هاينز، بيبسي أريال، وإم آند إمز.

أما السلع الحقيقية "صنع في الولايات المتحدة" فتشمل، على سبيل المثال، الفستق، وزبدة الفول السوداني، صلصات "تاباسكو" الحارة، إضافة إلى ويسكي بوربون.