كييف تتأهب لاجتياح روسي جديد.. ومخاوف من "فيروسات العصر الجليدي"

نقلت صحف عالمية صادرة، اليوم السبت، تقارير عن احتمالية اجتياح روسيا لأوكرانيا من الشمال مجددًا، وسط تأهب لدى كييف لرد الهجوم المزعوم.

كما سلطت الصحف الضوء على بحث علمي روسي مثير للجدل يحاول اكتشاف فيروسات ما قبل التاريخ التي أطاحت بالحيوانات آنذاك، مما يثير مخاوف خبراء الصحة، وينذر بحدوث جائحة جديدة على غرار وباء كورونا.

وتطرقت أيضًا للشأن الإيراني، وقالت إن الاحتجاجات تعد تحديًا مستمرًا للحكومة في طهران، لكنها لا تمثل تهديدًا مباشرًا للقادة أو مؤشرًا على سقوطهم المحتمل.

تأهب أوكراني لاجتياح روسي من الشمال

نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن مسؤول عسكري أوكراني قوله إن بلاده تستعد لغزو روسي جديد من شمال البلاد ربما في الذكرى السنوية الأولى للغزو الفاشل، زاعمًا أن موسكو تحشد الجنود الآن لإنقاذ القوات المتعثرة حاليًا.