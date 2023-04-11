انتقادات لاذعة لماكرون بعد مطالبته بموقف أوروبي مستقل بشأن تايوان

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة (ليز ايكو) الفرنسية خلال زيارته إلى الصين التي استمرت ثلاثة أيام، الأسبوع الماضي، إن "أسوأ شيء هو الاعتقاد بأن علينا نحن الأوروبيين أن نصبح تابعين في هذا الموضوع، وأن نتأقلم مع الإيقاع الأمريكي أو رد فعل صيني مبالغ فيه".

وتنظر الصين إلى تايوان ذات الحكم الديمقراطي على أنها جزء لا يتجزأ من أراضيها ولم تتنازل قط عن السيطرة على الجزيرة ولو باستخدام القوة إذا لزم الأمر. وتعترض حكومة تايوان بشدة على ادعاءات الصين.

ورداً على تصريح ماكرون، قال نوربرت روتجين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الألماني بوندستاج، على "تويتر"، إن ماكرون "استطاع تحويل زيارته إلى الصين لانقلاب في العلاقات العامة لصالح شي، وإلى كارثة في السياسة الخارجية بالنسبة لأوروبا". وأضاف أن الرئيس الفرنسي "يعزل نفسه بشكل متزايد في أوروبا".

وفي مقطع فيديو نشر على تويتر، أجرى السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو مقارنة وحاول تحديد أوجه للتشابه مع الموقف في صراع أوكرانيا، الذي يطمح ماكرون لأن يجتذب الصين لتقديم يد المساعدة فيه.