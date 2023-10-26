تقرير: موقف أردوغان من حماس يهدد علاقات تركيا بإسرائيل والعالم
اعتبر تقرير أمريكي نشره موقع "المونيتور" أن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الأربعاء، تمثل "تحولًا كبيرًا" في موقفه من حرب غزة.
وأشار التقرير إلى "الدعم الصريح" من أردوغان لحركة حماس، مقارنة بموقفه السابق الأكثر تحفظًا في بداية الصراع، والذي اعتبرت أنه كان بمنزلة محاولة للحفاظ على علاقات تركيا مع إسرائيل، فضلًا عن الدول الإقليمية ذات الثقل، إذ تسعى تركيا إلى إصلاح علاقاتها مع تلك الدول في محاولة لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وقالت الصحيفة، إن أردوغان تخلى في كلمته الأخيرة عن أي مظهر من مظاهر الحياد في صراع غزة، قائلًا إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، ولكنها "حركة تحرير وطنية تقاتل من أجل حماية الأراضي والشعب الفلسطيني".
وفي الخطاب نفسه، أعلن أردوغان إلغاء مشروع كان مخططًا له مسبقًا لزيارة إسرائيل، ما يؤكد التوتر المتصاعد بين تركيا وحليفتها الإقليمية.
وسارعت إسرائيل إلى الرد، حين رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليئور حياة، بشكل قاطع وصف أردوغان لحماس، ما يعكس وجود انقسام عميق بين الطرفين بشكل يهدد بالتأثير على المنطقة، وفق التقرير.
وذكر التقرير، أن التغيير الحاد في لهجة أردوغان له أيضًا أبعاد محلية ودولية، إذ إنه يتعرض لضغوط لإرضاء قاعدته المحافظة التي يؤيد الكثير منها بشدة الفلسطينيين وينتقدون إسرائيل.
وعلاوة على ذلك، رأى التقرير أن خطوة الرئيس التركي قد تكون جزءًا من إستراتيجية أوسع لوضع نفسه زعيمًا في العالم الإسلامي، خاصة بين المسلمين السنة.
وأكد التقرير، أن التداعيات الدبلوماسية لخطاب أردوغان أصبحت ملموسة بالفعل، على المستويين المحلي والدولي، إذ أدان نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، تصريحات أردوغان ووصفها بأنها "خطيرة ومثيرة للاشمئزاز" وغير مفيدة في تهدئة الوضع.
أما في الكونغرس الأمريكي، حيث هناك دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتدمير حماس، فرجح التقرير أن تؤدي تصريحات أردوغان إلى المزيد من الإضرار بسمعته، ففي وقت سابق، تعهد مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى تركيا، بشرط موافقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
ولفت التقرير إلى أن موقف أردوغان المؤيد لحماس قد يؤدي إلى تعقيد الأمور، إذ إن دعمه في الكونغرس هو بالفعل في أدنى مستوياته.
وعلى الصعيد المحلي، ذكر "المونيتور" أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الأتراك لا يفضلون تصعيد التوتر مع إسرائيل، ووجدت مؤسسة استطلاع مقرها أنقرة أن 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن تركيا يجب أن تدافع عن حماس، بينما يعتقد 34.5% أن تركيا يجب أن تظل محايدة في الصراع.
وأكد التقرير أن التحول الدراماتيكي الذي أحدثه أردوغان في دعم حماس وخطابه العدائي المتزايد تجاه إسرائيل لا يعرض علاقات تركيا مع حليفتها للخطر فحسب، بل إن له أيضًا آثارًا أوسع على الساحة العالمية وعلى جهود التعافي الاقتصادي في تركيا.
المصدر: موقع "المونيتور" الأمريكي