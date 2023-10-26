تقرير: موقف أردوغان من حماس يهدد علاقات تركيا بإسرائيل والعالم

اعتبر تقرير أمريكي نشره موقع "المونيتور" أن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الأربعاء، تمثل "تحولًا كبيرًا" في موقفه من حرب غزة.

وأشار التقرير إلى "الدعم الصريح" من أردوغان لحركة حماس، مقارنة بموقفه السابق الأكثر تحفظًا في بداية الصراع، والذي اعتبرت أنه كان بمنزلة محاولة للحفاظ على علاقات تركيا مع إسرائيل، فضلًا عن الدول الإقليمية ذات الثقل، إذ تسعى تركيا إلى إصلاح علاقاتها مع تلك الدول في محاولة لتعزيز اقتصادها المتعثر.

وقالت الصحيفة، إن أردوغان تخلى في كلمته الأخيرة عن أي مظهر من مظاهر الحياد في صراع غزة، قائلًا إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، ولكنها "حركة تحرير وطنية تقاتل من أجل حماية الأراضي والشعب الفلسطيني".

وفي الخطاب نفسه، أعلن أردوغان إلغاء مشروع كان مخططًا له مسبقًا لزيارة إسرائيل، ما يؤكد التوتر المتصاعد بين تركيا وحليفتها الإقليمية.

وسارعت إسرائيل إلى الرد، حين رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، ليئور حياة، بشكل قاطع وصف أردوغان لحماس، ما يعكس وجود انقسام عميق بين الطرفين بشكل يهدد بالتأثير على المنطقة، وفق التقرير.