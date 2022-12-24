لرغبته في مقاضاة خامنئي.. السجن 4 سنوات لأبرز محاميّ إيران

وقالت فاطمة نيلي شقيقة المحامي مصطفى نيلي، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الثورة الصادر في آب/أغسطس الماضي، بالسجن 4 سنوات ضد المحامي مصطفى".

وأضافت فاطمة نيلي أنه "تم رفع قضية جديدة ضد مصطفى نيلي في نفس الوقت الذي جرى فيه اعتقاله، وصدر أمر كفالة بمبلغ 600 مليون تومان (15 ألف دولار) للقضية الجديدة في 11 ديسمبر الجاري، ومطلوب منه الآن قضاء 4 سنوات في السجن"، من دون أن تكشف عن التهم الموجهة إليه في القضية الجديدة.