قتيل وجرحى في هجوم بسلاح أبيض وسط كندا

أعلنت الشرطة الكندية أنّ شخصًا قُتل وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم بسلاح أبيض نفّذه رجل في قرية للسكان الأصليين في وسط البلاد أمس الخميس، قبل أن يلقى المنفذ مصرعه.

وقالت شرطة الخيّالة الكندية الملكية في مقاطعة مانيتوبا في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنّ الهجوم وقع في محمية هولو ووتر للسكان الأصليين، وهي منطقة نائية يقطنها حوالي ألف نسمة وتقع على بُعد 217 كيلومترا شمال وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، بحسب فرانس برس.

وأضافت "يمكننا أن نؤكّد أنّ ستة ضحايا على الأقلّ نُقلوا إلى المستشفى، وأنّ ضحية واحدة لقي مصرعه"، مشيرة إلى أنّ "المشتبه به لقي أيضا مصرعه".

ولفتت الرسالة إلى أنّ المحقّقين "يجمعون المعلومات لتحديد ما حدث بالضبط".

ولم تتّضح في الحال ملابسات الهجوم ولا دوافع المهاجم الذي لم تقدّم الشرطة أيّ معلومات عنه ولا عن نوع السلاح الأبيض الذي استخدمه.

وفي 2022، قُتل 11 شخصا وأصيب 18 آخرون بجروح في محميّة جيمس سميث كري نيشن للسكّان الأصليّين وفي قرية ويلدون المجاورة الصغيرة في مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة.

وكان يومها جميع الضحايا تقريبا من السكّان الأصليّين.

ويمثّل السكّان الأصليون حوالي 5% من سكّان كندا، وهم يعيشون في مجتمعات غالبا ما تعاني من الفقر والبطالة وترتفع فيها نسبة الجريمة.