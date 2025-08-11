قبل قمة بوتين وترامب.. خريطة ترصد سفناً صينية قبالة سواحل ألاسكا

أظهرت صور وخريطة نشر الصين لخمس سفن بحثية في وقت واحد في القطب الشمالي أو بالقرب منه حول ألاسكا مؤخراً، وفقاً لما أكده خفر السواحل الأمريكي، الذي يراقب تحركاتها حالياً، والتي تتزامن مع استضافة الولاية في المحيط الهادئ قمة استثنائية بين الرئيسن الأمريكي، دونالد ترامب والروسي، فلاديمير بوتين.

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن مصدر في خفر السواحل الأمريكي أن الخدمة "تظل مستعدة للرد على الخصوم الذين يعملون في المياه الألاسكية والأمريكية في القطب الشمالي وما حولها".

ولطالما أكدت الصين مكانتها كدولة قريبة من القطب الشمالي، وبأنها وطرف مهم في شؤونه، كما وسّعت حضورها في المنطقة بشكل مطرد، مُحاطة بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي وروسيا، بما في ذلك نشر ثلاث سفن أبحاث في وقت واحد الصيف الماضي.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الوجود الصيني في القطب الشمالي، فضلاً عن تعاونها مع روسيا، إذ دعا البنتاغون إلى زيادة الوجود العسكري وتعزيز القدرات الاستخباراتية وتعاون أكبر مع حلفاء واشنطن لمعالجة نشاط بكين.

وباستخدام بيانات تتبع السفن مفتوحة المصدر، أظهرت خريطة نشرتها "نيوزويك" رحلات السفن الصينية من ساحلها الأصلي إلى المياه القريبة من ألاسكا، في حين تعمل كاسحتان للجليد تابعتان للولايات المتحدة وواحدة كندية في نفس المنطقة منذ أواخر يوليو/تموز.

وفي وقت سابق، أقرّت سفارة الصين في واشنطن، أن "الصين تجري دائماً أنشطة بحرية طبيعية في المياه ذات الصلة وفقاً للقانون الدولي".

وكالة الأنباء البحرية "جي كابتن" أول من أبلغ عن ما وصفته بـ"تحرك غير مسبوق في القطب الشمالي" من جانب السفن الصينية، في حين قام خفر السواحل الأمريكي بتشغيل كاسحة جليد واحدة فقط، وهي كاسحة الجليد "يو إس سي جي سي هيلي"، في القطب الشمالي.

وفي بيان، أكد خفر السواحل الأمريكي أنه اكتشف واستجاب لسفينتين بحثيتين صينيتين، جي دي وزونغ شان دا شيويه جي دي، تعملان في القطب الشمالي الأمريكي يومي 5 و6 أغسطس في بحر بيرينغ ومضيق بيرينغ بالقرب من ألاسكا.

ويقع بحر بيرينغ ومضيق بيرينغ بين منطقة الشرق الأقصى الروسي إلى الغرب وألاسكا إلى الشرق، ويعمل بمثابة بوابة من المحيط الهادئ الشمالي إلى المحيط المتجمد الشمالي.

وفي 25 يوليو/تموز، رصد خفر السواحل الأمريكي سفينة صينية أخرى، شيويه لونغ 2، على الجرف القاري الأمريكي الممتد، وهي منطقة تمتد لأكثر من 230 ميلاً من ساحل ألاسكا. وحتى 6 أغسطس/آب، ظلت السفينة في المنطقة، وفقاً للخريطة التي نشرتها "نيوزويك".