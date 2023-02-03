بعد "تلقي تهديدات".. دويتشه فيله تلغي تصوير حلقة من برنامج "جعفر توك" بالعراق

أكد موقع الإذاعة الدولية الألمانية "دويتشه فيله"، أن فريقه التلفزيوني ألغى تصوير أحد برامجه في بغداد، وغادر العراق، الخميس، بعد تلقيه "تهديدات".

وكان الإعلامي جعفر عبدالكريم يستعد، مع فريقه، لتسجيل حلقة من برنامج "جعفر توك" الذي يبث على تلفزيون "دويتشه فيله"، القسم العربي.

ويناقش برنامج "جعفر توك" أسبوعيا قضايا شائكة ومثيرة للجدل من قبيل انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وقضايا دينية وجنسية ومسألة الرقابة وسواها من المواضيع.

وانتقدت دويتشه فيله (DW) ما تعرض له فريقها، واصفة إياه بأنه يمثل "تعديا غير مقبول على حرية الصحافة"، بحسب تعبيرها.