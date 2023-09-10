روسيا تعلن عن إسقاط 8 طائرات مسيرة وتدمير 3 زوارق أوكرانية قرب القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم كما دمرت ثلاثة زوارق سريعة في مياه البحر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليغرام أن الزوارق العسكرية السريعة الأمريكية الصنع كانت تقل عسكريين أوكرانيين وجرى تدميرها شمال شرقي جزيرة الثعبان.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات جراء الواقعتين. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا بشأن تلك الهجمات.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث تركز كييف في هجماتها بالمسيرات والزوارق على شبه جزيرة القرم، فيما تقصف موسكو منشآت أوكرانية عسكرية وصناعية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.