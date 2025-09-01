ضربة جديدة لترامب.. محكمة أمريكية توقف ترحيل مئات الأطفال

أوقفت محكمة أمريكية، يوم الأحد، عملية ترحيل أكثر من 600 طفل قاصر من غواتيمالا، غير مصحوبين بذويهم، في انتكاسة جديدة للرئيس دونالد ترامب وسياسته الصارمة ضد الهجرة.

وواجه هؤلاء الأطفال خطر الترحيل إلى بلادهم، بموجب شروط اتفاق مبرم بين أمريكا وغواتيمالا، بحسب ما كشفت عنه وثيقة قضائية من المحكمة الفيدرالية في واشنطن.

لكن حكم المحكمة، يوم الأحد، والذي صدر عقب شكوى طارئة قدمتها مجموعة للدفاع عن حقوق المهاجرين، أوقف مؤقتاً ترحيلهم لمدة 14 يوماً على الأقل، بحسب فرانس برس".

وكانت مجموعة "المركز الوطني لقانون الهجرة" قد انتقدت قرار إدارة ترامب بإعادة هؤلاء الاطفال، واتهمتها بـ "انتزاع أطفال ضعفاء وخائفين من أسرّتهم ومحاولة إعادتهم إلى الخطر" خلال عطلة عيد العمال.

وقال إيفرين أوليفاريس، وهو أحد المسؤولين في المنظمة غير الحكومية: "نحن نشعر بالارتياح لأن المحكمة منعت حدوث هذا الظلم قبل أن يعاني مئات الأطفال ضرراً لا يمكن إصلاحه".

وتقدمت المجموعة بدعوى جماعية نيابة عن مئات الأطفال الغواتيماليين الذين قالت إنهم معرضون "لخطر وشيك بالترحيل غير القانوني من الولايات المتحدة".

وقالت المجموعة الحقوقية إن إجراءات الحكومة "تعرّض الأطفال لأخطار بإعادتهم إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد".

ويمثل الحكم انتكاسة قانونية أخرى لترامب الذي تولى منصبه في يناير/ كانون الثاني مع وعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ تستهدف ملايين المهاجرين غير النظاميين.