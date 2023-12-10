إيران تضم مسيّرات مزودة بصواريخ إلى دفاعاتها الجوية

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أنّ إيران عزّزت قدراتها في مجال الدفاع الجوي بنشر مسيّرات قتالية بعيدة المدى مزودة بصواريخ جو-جو، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، "انضمام مجموعة من مسيرات كرار المسلحة بصواريخ مجيد جو-جو إلى وحدات قوة الدفاع الجوي للجيش".

وعُرضت هذه المسيرات، صباح الأحد، خلال حفل متلفز نُظّم في إحدى الجامعات العسكرية في طهران.

وقال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، إنه "على الأعداء مراجعة استراتيجياتهم في القتال الجوي خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، وستكون لقوة الدفاع الجوي اليوم اليد العليا في المعارك الجوية في هذا المجال".

وأضاف: "شعرنا منذ فترة طويلة بالحاجة إلى امتلاك جسم طائر على يد علماء محليين وبسعر رخيص للغاية يمكنه القيام بمهام لا نستطيع القيام بها، أو نضطر القيام بهذه المهام بتكاليف باهظة. وتم الانتهاء من هذا العمل واجتاز الاختبار التشغيلي الناجح لأول مرة في المناورات منذ وقت ليس ببعيد".