إيران تضم مسيّرات مزودة بصواريخ إلى دفاعاتها الجوية
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أنّ إيران عزّزت قدراتها في مجال الدفاع الجوي بنشر مسيّرات قتالية بعيدة المدى مزودة بصواريخ جو-جو، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وبحسب الوكالة، "انضمام مجموعة من مسيرات كرار المسلحة بصواريخ مجيد جو-جو إلى وحدات قوة الدفاع الجوي للجيش".
وعُرضت هذه المسيرات، صباح الأحد، خلال حفل متلفز نُظّم في إحدى الجامعات العسكرية في طهران.
وقال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء عبدالرحيم موسوي، إنه "على الأعداء مراجعة استراتيجياتهم في القتال الجوي خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، وستكون لقوة الدفاع الجوي اليوم اليد العليا في المعارك الجوية في هذا المجال".
وأضاف: "شعرنا منذ فترة طويلة بالحاجة إلى امتلاك جسم طائر على يد علماء محليين وبسعر رخيص للغاية يمكنه القيام بمهام لا نستطيع القيام بها، أو نضطر القيام بهذه المهام بتكاليف باهظة. وتم الانتهاء من هذا العمل واجتاز الاختبار التشغيلي الناجح لأول مرة في المناورات منذ وقت ليس ببعيد".
وتابع موسوي أنه "منذ حوالي شهر انضمت بعض هذه الطائرات المسيرة المسلحة إلى قوات الدفاع الجوي في الجيش، وتمت اليوم المرحلة الثانية من انضمام طائرات كرار المسيرة المسلحة بصاروخ مجيد جو – جو إلى مناطق الدفاع الجوي، وستضيف قدرات كبيرة لقوات الدفاع الجوي".
وأفادت وكالة "إرنا" بأن "مسيّرة كرار الدفاعية، التي تم الكشف عن نسختها الأولى 2010، مزودة بصاروخ مجيد الحراري الذي يصل مداه إلى ثمانية كيلومترات، وهو مصنوع بالكامل في إيران".
ويثير تطوير الترسانة العسكرية الإيرانية قلق بلدان عديدة، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية.
وتتهم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طهران بتوفير مسيّرات لحلفائها في الشرق الأوسط، لا سيما حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، كذلك اتُهمت الجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات في أوكرانيا، واعترفت طهران بذلك. وأكدت أن عمليات التسليم هذه تمت قبل الهجوم على أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يجنبها حزمة من العقوبات الغربية، وبدأت إيران بتصنيع مسيّرات في ثمانينات القرن الماضي خلال حربها التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.