"تفاؤل حذر" يغلّف طموح رئيس وزراء هولندا لقيادة "الناتو"‎

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" بتجاوز اعتراض المجر على توليه منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك بعد محادثات عقدها روته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وفق "فرانس برس".

وبعد نيله دعم قوى رئيسية، أصبح روته المرشح الأوفر حظاً لخلافة الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي تنتهي ولايته هذا العام.

لكن روته وجد صعوبة في إقناع أوربان، كما أنه يواجه منافسة من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، المرشح الآخر الوحيد.

وقال روته للصحفيين، بعد لقائه أوربان على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أنا متفائل بحذر بشأن المجر".

واشترط أوربان هذا الشهر لإسقاط اعتراضه ودعم روته أن يعتذر الأخير عن تعليقات سابقة انتقد فيها الحكومة اليمينية في بودابست، وأن يسمح للمجر بالابتعاد عن خطط "الناتو" لزيادة المساعدات لأوكرانيا.

وقال روته: "أوربان لم يطلب اعتذاراً، وأنا قلت إنني أخذت علماً بوضوح بما حدث في المجر فيما يتعلق بردود الفعل المجتمعية على ما قلته قبل عامين".

وأضاف: "تركنا الأمر عند هذا الحد، أخذنا علماً، ونتطلع بشدة إلى المستقبل، وهو لم يطلب أي اعتذار"، مؤكداً أنه سيكتب الآن رسالة إلى أوربان يلخص فيها محادثاتهما.

من جانبه، قال أوربان إن "روته يمكن أن يحصل على دعمه إذا وافق على الالتزام بالاتفاق الذي أُبرم مع ستولتنبرغ في بودابست الأسبوع الماضي لمنح المجر خيار عدم المشاركة في خطط حلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا".

وأكد أوربان أن "الأمر يتعلق بالمستقبل، وليس بالماضي".

وتضغط القوى الكبرى في حلف "الناتو" وعلى رأسها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس جديد للحلف خلال قمة تعقد في واشنطن الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يترك روته منصبه رئيساً للوزراء في هولندا بمجرد تشكيل حكومة جديدة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.