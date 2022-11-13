6 قتلى و53 جريحا إثر انفجار هزّ ساحة تقسيم في إسطنبول (فيديو)

قُتل 6 أشخاص وأصيب 53 آخرون؛ إثر انفجار وقع في شارع الاستقلال المعروف باسم "شارع تقسيم" في إسطنبول.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له عقب الانفجار.

وكان حاكم اسطنبول علي يرلكايا، أعلن في وقت سابق، أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 وإصابة 38، قبل أن يعلن أردوغان عن الإحصائية الجديدة.

وكتب يرلكايا عبر حسابه في "تويتر": "اليوم ، في حوالي الساعة 16.20، وقع انفجار في شارع تقسيم الاستقلال في منطقة بيوغلو، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى".

وأضاف: "بحسب التقارير الأولية، قتل 4 أشخاص وأصيب 38 آخرون في الانفجار"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث".