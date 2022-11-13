6 قتلى و53 جريحا إثر انفجار هزّ ساحة تقسيم في إسطنبول (فيديو)
قُتل 6 أشخاص وأصيب 53 آخرون؛ إثر انفجار وقع في شارع الاستقلال المعروف باسم "شارع تقسيم" في إسطنبول.
جاء ذلك بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له عقب الانفجار.
وكان حاكم اسطنبول علي يرلكايا، أعلن في وقت سابق، أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 وإصابة 38، قبل أن يعلن أردوغان عن الإحصائية الجديدة.
وكتب يرلكايا عبر حسابه في "تويتر": "اليوم ، في حوالي الساعة 16.20، وقع انفجار في شارع تقسيم الاستقلال في منطقة بيوغلو، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى".
وأضاف: "بحسب التقارير الأولية، قتل 4 أشخاص وأصيب 38 آخرون في الانفجار"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث".
ووقع الانفجار في وقت كان حشد المارة كثيفا في شارع الاستقلال.
وتداول مغردون فيديوهات للحظة وقوع الانفجار في ساحة تقسيم.
وعرضت قنوات رسمية ووسائل إعلام محلية مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال.
وفي صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة.
وتظهر أيضا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب.
وقال مركز شرطة "قاسم باشا" القريب من موقع الانفجار، إن جميع فرقه هرعت إلى مكان الانفجار دون ذكر تفاصيل أخرى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود محققين حاليا في موقع الحادث. وذكر الهلال الأحمر التركي أنه يجري نقل أكياس من الدم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.
وفرض المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا حظرا على تغطية الانفجار بعد حوالي ساعة من وقوعه.
إدانات
وأدانت عدد من الدول، الهجوم، وأكدت وقوفها إلى جانب تركيا.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى وفاة وجرح عددٍ من المدنيين".
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن المملكة "تقف إلى تركيا ضد هذا العمل الجبان".
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية، التفجير، واصفة إياه بأنه "عمل إرهابي جبان".
وأكدت الوزارة "تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في تركيا"، مشددة على أن "الإرهاب عدو مشترك تدينه المملكة بكل أشكاله".