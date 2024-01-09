الدفاع الجوي الروسي يسقط 10 أهداف جوية قرب بيلغورود‎

أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية، الاثنين، عشرة أهداف جوية كانت تقترب من مدينة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية وإن ثلاثة أشخاص أصيبوا في القصف، وفق ما ذكر حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف.

وقال جلادكوف على "تيليغرام" إن "القصف حطم نوافذ مبنيين سكنيين متعددي الطوابق وألحق أضرارا بعدد من السيارات".

وتعرضت بيلغورود لهجمات أوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية. وأدى هجوم بصاروخ وبطائرة مسيرة أواخر الشهر الماضي إلى مقتل 25 مدنيا بينهم خمسة أطفال.