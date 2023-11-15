بعد 19 شهرا من القطيعة.. إسبانيا توافق على تعيين السفير الجزائري الجديد
منحت الحكومة الإسبانية موافقتها، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، على تعيين السفير الجديد للجزائر لدى مدريد بعد مضي 19 شهرا على القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
وأفادت جريدة "أي بي سي" الإسبانية أن الموافقة على عودة السفير الجزائري كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.
وكانت الحكومة الجزائرية اقترحت قبل نحو أسبوعين، تعيين عبدالفتاح دغموم، المسؤول الثاني السابق في السفارة الجزائرية في مدريد والسفير الجزائري السابق في غينيا ليكون سفيرا لدى إسبانيا في المنصب الذي ظل شاغرا منذ 19 مارس 2022 إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
ومنذ ذلك الوقت، تشهد العلاقات بين الجزائر ومدريد حالة من الجمود، رغم "اليد الممدودة" لسانشيز ووزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، من أجل طي صفحة التوترات والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر على إسبانيا.