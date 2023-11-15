بعد 19 شهرا من القطيعة.. إسبانيا توافق على تعيين السفير الجزائري الجديد

منحت الحكومة الإسبانية موافقتها، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، على تعيين السفير الجديد للجزائر لدى مدريد بعد مضي 19 شهرا على القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت جريدة "أي بي سي" الإسبانية أن الموافقة على عودة السفير الجزائري كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز.