روسيا: قتلنا مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن قواتها قتلت "أكثر من 60 مرتزقا معظمهم فرنسيون" في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القوات الروسية نفذت، مساء يوم 16 يناير/كانون الثاني، هجوماً بأسلحة عالية الدقة على نقطة تمركز مؤقتة للمقاتلين الأجانب، معظمهم من المرتزقة الفرنسيين في مدينة خاركيف".

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير المبنى الذي كان المرتزقة بداخله.

وبحسب البيان، قُتل أكثر من 60 مرتزقا جراء الهجوم، فيما نُقل 20 إلى مؤسسات طبية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.