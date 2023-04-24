"مهمة مستحيلة".. تفاصيل جديدة عن إجلاء الأمريكيين من السودان
تزخر عملية إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من العاصمة السودانية الخرطوم، بكواليس محفوفة بالمخاطر في بلد دخل يومه العاشر من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتكشف حقائق جديدة يومياً عن خفايا عملية الإجلاء.
ووجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكره لكل من ساهم في عملية إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من العاصمة السودانية، الخرطوم.
ويوم الجمعة، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن الأمريكية".
وأوضح أوستن في بيانه قائلا :"هذا الإجراء قادته القيادة الأمريكية في أفريقيا والذي تم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، يوضح دعم وزارة الدفاع للموظفين الدبلوماسيين في بلادنا".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قوات خاصة أمريكية نفذت عملية إجلاء محفوفة بالمخاطر لموظفي السفارة الأمريكية بالسودان.
وكشف مسؤول في البنتاغون، أن المروحيات المشاركة في عمليات إجلاء الأمريكيين انطلقت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضح أن حوالي 100 جندي شاركوا في إجلاء الموظفين الأمريكيين من الخرطوم، مشيرا أن إحدى المروحيات المشاركة في الإجلاء عانت من مشكلة وقود خلال رحلة العودة.
وذكر المسؤول الأمريكي، أن المروحيات العسكرية التي شاركت في عملية الإجلاء، من طراز (إم إتش-47).
ودخلت القوات الخاصة الأمريكية العاصمة الخرطوم، بينما كانت ثلاث مروحيات قتالية في الانتظار لمدة أقل من ساعة.
وجرت عملية الإجلاء، ولم تطلق القوات أعيرة نارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ونقل قرابة 70 موظفا أمريكيا جوا من منطقة الهبوط في السفارة إلى مكان غير معروف في إثيوبيا.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، إن إثيوبيا قدمت أيضا دعما لتحليق الطائرات وتزويدها بالوقود.
وكانت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا ورئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، على اتصال بالطرفين المتحاربين قبل وأثناء العملية لضمان حصول القوات الأمريكية على ممر آمن لإجراء عملية الإجلاء.
في ذات الإطار، قالت القيادة السودانية لقوات الدعم السريع (RSF) إنه تم إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين الأحد لافتة إلى أنها نسقت مع البعثة الأمريكية لإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم على متن 6 طائرات.
ومن جهته، قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان على متن طائرات عسكرية أمريكية، كما تم إغلاق السفارة الأمريكية في الخرطوم بمغادرتهم.