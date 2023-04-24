"مهمة مستحيلة".. تفاصيل جديدة عن إجلاء الأمريكيين من السودان

تزخر عملية إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من العاصمة السودانية الخرطوم، بكواليس محفوفة بالمخاطر في بلد دخل يومه العاشر من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتكشف حقائق جديدة يومياً عن خفايا عملية الإجلاء.

ووجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكره لكل من ساهم في عملية إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من العاصمة السودانية، الخرطوم.

ويوم الجمعة، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الجيش الأمريكي نجح في إجلاء موظفي الحكومة الأمريكية من السودان، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن الأمريكية".

وأوضح أوستن في بيانه قائلا :"هذا الإجراء قادته القيادة الأمريكية في أفريقيا والذي تم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، يوضح دعم وزارة الدفاع للموظفين الدبلوماسيين في بلادنا".