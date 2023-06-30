الشرطي الفرنسي قاتل الفتى نائل يعتذر لعائلته

قدم شرطي فرنسي، الخميس، الاعتذار لعائلة الفتى نائل الذي أرداه الثلاثاء خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي لوران-فرانك ليينار على قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن "الكلمة الأولى التي نطق بها هي، آسف، والكلمات الأخيرة التي قالها كانت لتقديم الاعتذار للعائلة".