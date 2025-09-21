زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحذّر ترامب من "مسار نحو الديكتاتورية"

حذّر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأحد، دونالد ترامب من "مسار نحو الديكتاتورية"، بعدما ضغط الرئيس الأمريكي على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين له.

ورأى شومر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن تحويل الوزارة "أداة تلاحق أعداءه (ترامب)، سواء كانوا مذنبين أم لا... هو مسار نحو الديكتاتورية".

وأضاف: "هذا ما تقوم به الديكتاتوريات"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

والخميس، أعلن مشرّعون أمريكيون ديمقراطيون عزمهم طرح مشروع قانون على الكونغرس لحماية حرية التعبير.

وأشار المشرعون إلى سعي ترامب لفرض رقابة على معارضيه، خاصة بعد مقتل تشارلي كيرك.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي، كريس مورفي، في مؤتمر صحافي بواشنطن، أن مقتل الناشط اليميني بالرصاص في جامعة يوتاه الأسبوع الماضي شكل "مأساة وطنية" كان ينبغي أن تكون "فرصة للرئيس ترامب لتوحيد البلاد" وفق تعبيره.

وأضاف مورفي: "لكن ترامب مع مساعديه اختاروا استغلال هذه المأساة لتدمير المعارضة السياسية"، مشيرا إلى وقف برنامج الكوميدي جيمي كيميل.

وتم تعليق البرنامج من قبل قناة "إيه بي سي" إلى أجل غير مسمى بعد أن اتهم كيميل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" باستغلال مقتل كيرك من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

وقال مورفي: "هذه رقابة. هذه سيطرة حكومية على حرية التعبير. هذه ليست أمريكا".