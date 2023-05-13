شراكة ألمانية أوكرانية لتصنيع الدبابات وإصلاحها في كييف
قالت شركة راينميتال الألمانية، في بيان اليوم السبت، إنها أسست مشروعًا مشتركًا مع مجموعة أوكروبورونبروم الأوكرانية المملوكة للدولة، لتصنيع الدبابات وإصلاحها في أوكرانيا.
ومن المقرر إتمام اتفاقية إنشاء المشروع المشترك أواخر يونيو/ حزيران على أن تبدأ العمليات من منتصف يوليو/ تموز.
وجاء في البيان أن المشروع سيبدأ بصيانة وإصلاح المركبات التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا، لكنه سيسعى في وقت لاحق إلى إنتاج بعض منتجات شركة راينميتال في أوكرانيا بشكل مشترك، مما يؤدي إلى تطوير مشترك محتمل لأنظمة عسكرية تصدر من أوكرانيا.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، أرمين بابيرجير، عن خطط المشروع لصحيفة هاندلسبلات الألمانية أمس الجمعة، وقال إن الشركة ستمتلك 51% وتتولى الإدارة.
وأفادت الصحيفة بأن راينميتال تتوقع توقيع عقدين لمشروعين مشتركين آخرين للذخيرة والدفاع الجوي في الأيام المقبلة.
واستفادت الشركة الألمانية من ارتفاع في الإنفاق الدفاعي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مع تقديم ألمانيا أيضًا مساعدات وأسلحة إلى كييف.
وتصنع راينميتال ذخيرة ومعدات عسكرية أخرى بالإضافة إلى الإنتاج المشترك لدبابات ليوبارد التي ترسلها ألمانيا مع شركة محلية إلى أوكرانيا.