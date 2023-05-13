شراكة ألمانية أوكرانية لتصنيع الدبابات وإصلاحها في كييف

قالت شركة راينميتال الألمانية، في بيان اليوم السبت، إنها أسست مشروعًا مشتركًا مع مجموعة أوكروبورونبروم الأوكرانية المملوكة للدولة، لتصنيع الدبابات وإصلاحها في أوكرانيا.

ومن المقرر إتمام اتفاقية إنشاء المشروع المشترك أواخر يونيو/ حزيران على أن تبدأ العمليات من منتصف يوليو/ تموز.