استطلاع: الاقتصاد والديمقراطية عاملان حاسمان في تفوق ترامب وبايدن‎

أظهر استطلاع جديد أجرته "رويترز"و"إبسوس"، أن الناخبين الأمريكيين يرون أن دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري هو الاختيار الأفضل للاقتصاد لكنهم يفضلون نهج منافسه جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي للحفاظ على الديمقراطية.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد، حالة من الانقسام بين الناخبين حول نهج ترامب وبايدن تجاه تحديين اثنين اعتبرهما المشاركون في الاستطلاع الأبرز في الولايات المتحدة، وذلك قبل أقل من خمسة أشهر على انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.