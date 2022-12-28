السجن 20 عاما للمتهم الأخير في محاولة خطف حاكمة ولاية أمريكية

حُكم على أمريكي، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة تقارب 20 عاما بتهمة تخطيطه لخطف حاكمة ولاية ميشيغن، وذلك غداة الحكم على متهم آخر في القضيّة بالسجن 16 عاما.

وباري كروفت (47 عاما) هو آخر متهم يحكم عليه القضاء الفدرالي في هذه القضيّة التي كُشف عنها النقاب قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقبل شهر من تلك الانتخابات التي أحاطها توتّر شديد، أعلنت السلطات توقيف نشطاء من جماعة يمينيّة متطرّفة بتهمة التخطيط لخطف الحاكمة غريتشن ويتمر.

وبحسب لائحة الاتهام، اعتبر النشطاء أن الحاكمة "طاغية" بسبب القيود المرتبطة بكوفيد، وخططوا لخطفها من أجل إخضاعها لـ"محاكمة".

وراقب النشطاء المتطرّفون المنطقة المحيطة بمنزل إجازتها والتقطوا صوراً لجسر اعتزموا تفجيره لصرف الأنظار خلال عملية الخطف.

واعترف اثنان منهم بالتهم المنسوبة لهما عام 2021، وحُكم عليهما بالسجن لأربع سنوات وسنتين ونصف السنة.