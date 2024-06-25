الاختطاف وتخريب منشآت النفط.. سلاح المتمردين لإضعاف حكّام النيجر

تتحدى جماعات مسلحة متمردة سلطة المجلس العسكري الحاكم في النيجر مع لجوئها إلى التصعيد الأمني عن طريق اختطاف مسؤولين حكوميين وتنفيذ هجمات تخريبية لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم.

وأكدت وزارة الداخلية النيجرية اختطاف "الجبهة الوطنية من أجل العدالة"، الحركة المتمردة، حاكم منطقة بيلما وخمسة أشخاص يمثلون رجال الأمن ومسؤولين محليين في هجوم على وفد حكومي إقليمي في منطقة بيلما الصحراوية قرب ليبيا.

اختطاف وتخريب

وتعرّض محافظ بيلما والوفد المرافق له، حين كانوا عائدين من مهمة رسمية، لكمين على بعد 17 كيلومترا شمال المدينة من قبل "قطاع طرق مسلحين"، وفق بيان وزارة الداخلية النيجرية. وتوفي أحد أعضاء الوفد، بحسب المصدر نفسه، الذي أفاد أيضا عن "إصابة خطيرة".

وقبلها بأيام نفذت جماعة نيجرية متمردة معادية للمجلس العسكري الحاكم ومستقرة عند الحدود الليبية تهديداتها واستهدفت خط أنابيب النفط بعد تعرضه لهجوم أسفر عن تعطيل جزئي، شنته جماعة مسلحة تدعو إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم المرتقب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وأوضحت الجماعة المشكلة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد بازوم، أن هجومها على خط الأنابيب "كان بهدف إلى الضغط على الشركاء الصينيين في النيجر لإلغاء صفقة التصدير بقيمة 400 مليون دولار" يتوقع أن تستفيد منها النيجر في تمويل مشاريع تنموية.