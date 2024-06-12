إيران.. المستقلون يعلنون دعم المرشح الإصلاحي الوحيد لانتخابات الرئاسة

وكان مجلس صيانة الدستور (هيئة مشرفة) استبعد علي لاريجاني من سباق الانتخابات الرئاسية وهو الاستبعاد الثاني له، إذ استُبعد في انتخابات عام 2021 التي فاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

ويُعد لاريجاني من كبار الشخصيات السياسية في إيران ويتولى حاليًا منصب مستشار المرشد علي خامنئي، كما تولى سابقًا رئاسة البرلمان لمدة 12 عامًا.

وأعلنت جبهة الإصلاح بزعامة الرئيس الأسبق محمد خاتمي تأييد المرشح النائب مسعود بزشكيان الذي يعد المرشح الإصلاحي الوحيد بين 5 مرشحين من التيار الأصولي المتشدد.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في إيران في 28 من يونيو/حزيران الجاري، فيما يحشد التيار الإصلاحي جمهوره لدفعه إلى المشاركة بالانتخابات.

وفي سياق متصل، قال جواد إمام الناطق الرسمي باسم جبهة الإصلاح، الأربعاء، محللًا الوضع الانتخابي، "نحن نعدّ الموافقة على مؤهلات بزشكيان فأل خير، وبعد قبوله أعلنت جبهة الإصلاح اليوم دعمها الكامل للمرشح بزشكيان"، عادًّا "شروط المنافسة غير متساوية".

وأضاف: "ما زلنا ننتقد سلوك مجلس صيانة الدستور، وللأسف، فإن اللائحة التي أقرها مجلس صيانة الدستور وأصدرها في هذه الفترة، خارج الإشراف التقديري، تم تطبيقها كقانون من قبل وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن "منع النساء من دخول سباق الانتخابات قضية غير منطقية".