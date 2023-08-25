الكرملين: فاغنر ليس لها وجود قانوني رسمي

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، التي يفترض أن قائدها يفغيني بريغوجين لقي حتفه في تحطم طائرة، يوم الأربعاء، ليس لها وجود قانوني رسمي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهاما كبيرا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد "ببطولة" مقاتليها.

وحاولت مجموعة فاغنر لفترة وجيزة في حزيران/يونيو الزحف إلى موسكو في تمرد كان يهدف إلى الإطاحة بخصوم بريغوجين في مؤسسة الدفاع.

وندد الرئيس فلاديمير بوتين بهذا التمرد ووصفه بأنه خيانة و"طعنة في الظهر".