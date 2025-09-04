ماكرون: 26 دولة تعهدت بالمشاركة في "قوة طمأنة" لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن 26 دولة تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في "قوة طمأنة" لأوكرانيا التي تمزقها الحرب فور انتهاء الصراع مع روسيا، وفق الوكالة الألمانية.

وقال ماكرون، بعد اجتماع ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين" في باريس، إن الدول المشاركة تعهدت بنشر قوات في أوكرانيا – أو الحفاظ على وجود بري أو بحري أو جوي – للمساعدة في ضمان أمن البلاد في اليوم التالي لتحقيق وقف لإطلاق النار أو التوصل إلى السلام.

وأضاف أن الولايات المتحدة واضحة إزاء رغبتها في المشاركة بالضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، مضيفا أنه ينبغي الانتهاء من الأمور المتعلقة بالتعاون مع واشنطن.

وأضاف ماكرون للصحفيين أن الولايات المتحدة "شاركت في جميع الأعمال خلال الأسابيع القليلة الماضية (مما يؤكد) دعمها واستعدادها للمشاركة في الضمانات الأمنية؛ لذلك لا يوجد شك في هذا الأمر".